Ещё
Украинский тренер раскритиковал сборную России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский тренер отказался смотреть игры сборной России и раскритиковал ее 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о впечатлениях от чемпионата мира в России и игре российской национальной команды. Интервью 67-летнего специалиста опубликовано на портале Tribuna.
Маркевич признался, что смотрит матчи чемпионата мира-2018 из профессионального интереса.
«Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть», — заключил Маркевич.
Сборная России пробилась в 1/4 финала турнира. Попасть в полуфинал команде Станислава Черчесова не позволило поражение от сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти (3:4). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.
Согласно официальной статистике Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России является лучшей на турнире по игре в обороне. За пять матчей мундиаля российские футболисты совершили 259 оборонительных действий: отборов, выносов и сейвов.
Финал чемпионата мира между Хорватией и Францией пройдет 15 июля. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
Сборная Украина не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира. Команда заняла третье место в квалификации, пустив вперед сборные Исландии и Хорватии.
Маркевич руководил сборной Украины с февраля по август 2010 года. За этот период украинская команда провела четыре матча, в трех из которых одержала победы, одна встреча завершилась ничьей.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии68  Ещё 257 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два клуба проиграли борьбу за Головина25
Хорватский игрок решился на смелый шаг59
Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста7
Сборная Франции не хочет уезжать из России123
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение