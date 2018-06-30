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Times посетовала на отсутствие англичан на ЧМ
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Российских дипломатов рассмешила реакция Times на отсутствие англичан на ЧМ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В посольстве России в Лондоне в Twitter высмеяли британскую газету Times за статью о том, что игру сборной Англии с Колумбией посетит слишком мало болельщиков национальной команды.
В материале с заголовком "Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве" авторы предупреждают, что на матч с Колумбией, который состоится во вторник, Футбольная ассоциация Англии продала пока лишь полторы тысячи билетов. Таким образом, на трибунах стадиона "Спартак", которые вмещают более 45 тысяч зрителей, англичане рискуют серьезно уступить в числе поклонникам колумбийской команды.
"Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как они месяцами убеждали их не ехать в Россию", — отметили российские дипломаты.
Перед началом чемпионата мира в России британские СМИ писали о якобы ожидающих болельщиков английской сборной столкновениях с "российскими хулиганами", возможных проявлениях расизма и других угрозах, призывая граждан Великобритании не ездить на турнир. В британской полиции позднее вынуждены были признать, что эти опасения оказались напрасными.
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