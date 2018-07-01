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Роналду оценил уровень организации ЧМ-2018
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Роналду оценил уровень организации ЧМ-2018 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от организации чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.
«Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, здесь всё замечательно с точки зрения безопасности. В плане результатов всё не так, как нам хотелось, но сборная Португалии покидает ЧМ-2018 с высоко поднятыми головами», — цитирует звёздного форварда издание Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что сборная Португалии проиграла Уругваю и вылетела с ЧМ-2018.
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Комментарии1  Ещё 13 источников 
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