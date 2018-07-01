Роналду оценил уровень организации ЧМ-2018

Ранее сообщалось, что сборная Португалии проиграла Уругваю и вылетела с ЧМ-2018.

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