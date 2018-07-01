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Английский фанат выжил в РФ и пристыдил британские СМИ
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Английский фанат выжил в России и пристыдил британские СМИ 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Елена Руско / РИА Новости
Фанат сборной Англии Мэтт Мэйбери вернулся с проходящего в России чемпионата мира и раскритиковал британские СМИ. Од этом он написал в своем Twitter.
«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», — отметил он.
В феврале 2017 года телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем авторы вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на ЧМ-2018.
В марте таблоид Daily Mirror сопроводил текст о «печально известных» фанатских группировках из России роликом с кулачными боями во время празднования Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово». Народную забаву назвали тренировкой российских ультрас.
В октябре 2017 года Марк Робертс, глава подразделения британской полиции, отвечающей за безопасность на футбольных матчах, заявил, что фанатам следует быть осторожными во время чемпионата мира 2018 года из-за существующей в России проблемы с футбольными хулиганами. По его словам, английские фанаты иногда могут высказывать «довольно оскорбительные вещи», поэтому им следует вести себя более сдержанно, чтобы избежать риска столкновений с россиянами.
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