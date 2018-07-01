Английский фанат выжил в РФ и пристыдил британские СМИ

Английский фанат выжил в России и пристыдил британские СМИ

Фанат сборной Англии Мэтт Мэйбери вернулся с проходящего в России чемпионата мира и раскритиковал британские СМИ. Од этом он написал в своем Twitter.

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», — отметил он.

В феврале 2017 года телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем авторы вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на ЧМ-2018.

В марте таблоид Daily Mirror сопроводил текст о «печально известных» фанатских группировках из России роликом с кулачными боями во время празднования Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово». Народную забаву назвали тренировкой российских ультрас.