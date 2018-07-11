«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию

Пляска на граблях: зачем хорват Вида устроил повторную провокацию

Помощник тренера сборной Хорватии Вукоевич решил сам заплатить 15 тысяч швейцарских франков. Это штраф ФИФА за ролик, в котором вместе с защитником сборной Видой — Вукоевич выкрикивает лозунг украинских националистов. Сегодня эти деньги за него предложил внести Киев, но получил отказ. Тем временем ФИФА уже изучает новый ролик с участием Виды. И снова скандал.

Очередное видео защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. Привычное уже: "Слава Украине", и новое: "Белград — гори". Бутылка пива в руках футболиста — как атрибут безудержного веселья. Казалось бы, за такие высказывания можно точно получить дисквалификацию и пропустить полуфинальную игру чемпионата. Но, если разобраться: ничего криминального Вида в этот раз не произнес. Гори — в переводе с хорватского — зажигай, а Белград в контексте речи Виды упоминается как ресторан в центре Киева, где как раз зажигали знакомые футболиста после победы над сборной России.

А вот любовь защитника к алкоголю — уже не раз пагубно влияла на его карьеру. В той же Украине, когда он играл за киевское "Динамо", Домагоя поймали за вождением автомобиля в нетрезвом виде. В бытность игроком еще загребского "Динамо", Вида прямо в клубном автобусе решил утолить жажду парой тройкой глотков холодного пива. Главный тренер команды Анте Чачич , увидев это, потребовал остановить автобус и выгнал игрока на улицу в центре Загреба, не взяв на матч кубка Хорватии. Тогда клуб оштрафовал Виду на 100 тысяч евро. И сейчас, как считают эксперты, своим поведением Вида и отправленный уже домой Вукоевич просто подставил всю сборную под удар.

"Это результат такой промытости мозгов, которая случилась в киевском "Динамо", оба выступали за киевлян долгое время. Один 5, другой 7 лет, и все это происходило, когда произошли все известные события на майдане и соответствующая вся эта история", — считает Андрей Малосолов, футбольный эксперт, руководитель программы "Фанзона".

Вида очень сильно подвел в принципе всю хорватскую делегацию. Представьте, еще час назад президент Хорватии общалась в премьером Медведевым, а потом такой конфуз. За нерадивого футболиста, уже извинилась и футбольная федерация Хорватии. Да и фанаты хорватской сборной не оценили политический троллинг игрока сборной. Но кто искренне порадовался этому нефутбольному поведению — так это украинские националисты. Во время матча киевского "Динамо" с швейцарским "Люцерном" на сборах в Австрии они вывесили баннер с благодарностью Виде.

Как говорят футбольные эксперты: Вида еще легко отделался, и заключают: бьет головой по мячу Вида лучше, чем думает ею. Между тем, футбольные функционеры Украины, заявили, что готовы оплатить из собственного бюджета дисциплинарный штраф наложенный ФИФА на члена хорватской делегации Вукоевича. Как говорится у богатых свои причуды.