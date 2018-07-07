В Сочи начался матч между Россией и Хорватией

Сборные России и Хорватии встретились на стадионе «Фишт» в Сочи в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Выйдя в 1/4 финала чемпионата мира, российская сборная показала лучший результат в своей истории. Сборная Советского Союза в последний раз пробивалась в восьмерку лучших команд в 1970 году, уступив в 1/4 финала соперникам из Уругвая со счетом 0:1 в дополнительное время.

Команда Хорватии 20 лет назад в 1/4 финала разгромила действующих чемпионов Европы из Германии (3:0), заняв в итоге рекордное для себя третье место.

Сборная России прилетела в Сочи в четверг. Команда Хорватии занималась здесь с начала недели, привыкая к жаркому климату.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов говорил ранее, что хорваты будут варьировать тактику в зависимости от хода игры, и его футболисты должны быть к этому готовыми. На пресс-конференции за сутки до матча он не стал раскрывать ни состав сборной России, ни нюансы тактики команды.

Хорватский тренер Златко Далич говорил, что подопечные будут играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом. «Нам надо будет пытаться найти наши сильные стороны, а наш соперник будет играть так, как мы ему позволим», — говорил он, отметив, что сборная Хорватии должна навязать свой стиль игры.

Сборные России и Хорватии по футболу прежде уже встречались. В отборочном турнире чемпионата Европы 2008 года команды обменялись нулевыми ничьими. Досрочно занявшие первое место в группе хорваты затем оказали услугу и команде Гуса Хиддинка , в гостях обыграв сборную Англии — 3:2. Российская команда в итоге также пробилась в финальный турнир.

Примечательно, что эту историю хорваты припомнили в преддверии нынешнего матча с Россией. Бывший защитник сборной Хорватии и экс-капитан команды Дарио Срна в интервью украинским СМИ рассказал о футбольной услуге, которую его команда оказала России в 2008 году, и призвал российских игроков «вернуть долг».

В ноябре 2015 года команды России и Хорватии провели товарищеский матч в Ростове-на-Дону, где подопечные Леонида Слуцкого уступили — 1:3.

Главным арбитром матча команд России и Хорватии назначен Сандро Мейра Риччи из Бразилии.

Победитель встречи в полуфинале 11 июля на московском стадионе «Лужники» сыграет с лучшей командой из пары Швеция — Англия, которые свою встречу 1/4 финала также проведут в субботу.