В Сети высмеяли Роналду

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Футболист в ходе матча поднимал свои шорты все выше и выше.

Странная привычка Криштиану Роналду тянуть свои шорты наверх до того, как перейти к активным действиям на поле, и раньше потешала пользователей Сети.

32-летний футболист на этот раз вновь привлек внимание к этому своему нервирующему ритуалу. В итоге его шорты все больше напоминали нижнее белье или наряды персонажей из мультфильмов и книг. Поэтому ноги Роналду стали сравнивать с конечностями Спанч Боба.