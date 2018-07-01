В Сети высмеяли Роналду 

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Уругвая (1:2) повеселил пользователей Сети своей формой, сообщает Daily Mail.
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Футболист в ходе матча поднимал свои шорты все выше и выше.
Странная привычка Криштиану Роналду тянуть свои шорты наверх до того, как перейти к активным действиям на поле, и раньше потешала пользователей Сети.
32-летний футболист на этот раз вновь привлек внимание к этому своему нервирующему ритуалу. В итоге его шорты все больше напоминали нижнее белье или наряды персонажей из мультфильмов и книг. Поэтому ноги Роналду стали сравнивать с конечностями Спанч Боба.