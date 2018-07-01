Ещё
В Сети высмеяли Роналду
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети высмеяли Роналду 

Рамблер 3 часа назад
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Уругвая (1:2) повеселил пользователей Сети своей формой, сообщает Daily Mail.
соцсети
Футболист в ходе матча поднимал свои шорты все выше и выше.
Странная привычка Криштиану Роналду тянуть свои шорты наверх до того, как перейти к активным действиям на поле, и раньше потешала пользователей Сети.
>> Поступок Роналду вызвал уважение
32-летний футболист на этот раз вновь привлек внимание к этому своему нервирующему ритуалу. В итоге его шорты все больше напоминали нижнее белье или наряды персонажей из мультфильмов и книг. Поэтому ноги Роналду стали сравнивать с конечностями Спанч Боба.
Комментарии30
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»12
Хоккеист с семьей погиб в ДТП10
Поступок Роналду вызвал уважение71
Стало известно будущее Лёва1
Абрамович наказал Британию623
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение