Гарик Харламов дал «супернапутствие» сборной России

Шоумен Гарик Харламов опубликовал «супернапутствие» сборной России по футболу перед матчем против сборной Испании; по его словам, он «узнал» тактику испанцев и их опасения перед матчем.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 30 Июн 2018 в 1:02 PDT На видео, опубликованном в Instagram, Харламов говорит, что пробрался к испанцам и все спросил.

«Тактические секреты», которые «узнал» шоумен, не слишком полезны: так, полузащитник Андреас Иньеста «говорит», что весь матч будет играть на левом фланге, нападающий Диегу Коста «утверждает», что будет симулировать на 25-й минуте, а вратарь Давид Де Хеа «заявляет», что боится Артема Дзюбу — и не его удара, а самого Дзюбу.

После этого Харламов говорит, что «сделал все, что мог, они раскрыли все свои карты», а россиянам осталось только выйти на поле и забить «сто тысяч голов».

Ранее игроки российской футбольной сборной обратились к болельщикам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира, а Дзюба заявил, что футболистам нужно «умереть на поле» ради победы.

Харламов и до этого давал шутливые советы российской сборной.