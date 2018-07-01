Сборная Бельгии провела тренировку без Янузая

Сборная Бельгии по футболу провела тренировку без Янузая

Сборная Бельгии, которая 2 июля сыграет в Ростове-на-Дону матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Японии, провела предматчевую тренировку на стадионе СКА без полузащитника Аднана Янузая , передает корреспондент ТАСС

Традиционно открытыми для журналистов были первые 15 минут занятия. За это время 22 футболиста провели разминку и перешли к упражнениям с мячом. Ранее тренер бельгийцев Роберто Мартинес сообщал на предматчевой пресс-конференции, что сборная готова к предстоящему матчу в полном составе, за исключением одного травмированного игрока, не назвав фамилию.

Сборная Бельгии базируется во время турнира в подмосковном Дедовске. Футболисты прилетели в Ростов-на— Дону днем 1 июля. На групповом этапе бельгийцы забили девять мячей, став самой результативной командой турнира после трех игр.

Матч между сборными Бельгии и Японии станет пятой по счету игрой чемпионата мира, которая пройдет в Ростове-на— Дону.