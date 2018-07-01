Ещё
Сборная Бельгии провела тренировку без Янузая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Бельгии по футболу провела тренировку без Янузая 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Сборная Бельгии, которая 2 июля сыграет в Ростове-на-Дону матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Японии, провела предматчевую тренировку на стадионе СКА без полузащитника Аднана Янузая, передает корреспондент ТАСС.
Традиционно открытыми для журналистов были первые 15 минут занятия. За это время 22 футболиста провели разминку и перешли к упражнениям с мячом. Ранее тренер бельгийцев Роберто Мартинес сообщал на предматчевой пресс-конференции, что сборная готова к предстоящему матчу в полном составе, за исключением одного травмированного игрока, не назвав фамилию.
Сборная Бельгии базируется во время турнира в подмосковном Дедовске. Футболисты прилетели в Ростов-на— Дону днем 1 июля. На групповом этапе бельгийцы забили девять мячей, став самой результативной командой турнира после трех игр.
Матч между сборными Бельгии и Японии станет пятой по счету игрой чемпионата мира, которая пройдет в Ростове-на— Дону.
ТАСС: последние новости
Медведев с супругой и король Испании приехали в "Лужники" на матч сборных РФ и Испании Отец Дзагоева: Алан выйдет в матче ЧМ с испанцами в стартовом составе или на замену Голландец Маккели назначен видеоассистентом на матче ЧМ-2018 Испания - Россия
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ
Испания вышла вперед против России
1:1. Дзюба забил с пенальти сборной Испании
Игнашевич отличился автоголом и попал в историю
В Сети высмеяли Роналду
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение