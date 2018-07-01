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Каррера оценил организацию ЧМ
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Каррера оценил организацию ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об организации чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.
«Чувствую атмосферу большого футбольного праздника. Мне удалось посетить матч Сербия — Бразилия, и меня по-настоящему впечатлили две группы болельщиков, которые очень громко и страстно поддерживали свои команды. Кроме того, отдельно хочется отметить организацию турнира. Соревнование проходит на высшем уровне», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом RT.
Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин заявил, что на мундиале все негативные стереотипы о России разрушены.
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