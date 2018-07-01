В российской сборной нашли «башню» и «трактор»

Испанские СМИ нашли «трактор» и «башню» в российской сборной

Ежедневная испанская спортивная газета Marca дала краткие характеристики всем российским футболистам основного состава, найдя в нашей сборной «трактор» и «башню».

«Трактором» издание назвало Юрия Газинского, игрока центра поля, который забил первый гол чемпионата мира. «Башней» оказался Артем Дзюба, на котором «держится весь вертикальный футбол» сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Илью Кутепова издание назвало «мощным центральным защитником», который «хорошо играет на втором этаже». Игорь Акинфеев , считает Marca, далек от своего уровня, хотя и остается «номером один» в России.

«Юрий Жирков — все еще как будто носит перчатку на левой ноге», — пишет издание про игрока левого фланга.

Романа Зобнина назвали одним из «главных открытий» чемпионата, Александру Головину, написала Marca, помогла засиять травма Алана Дзагоева.

«Денис Черышев — главный бомбардир, который начал чемпионат мира на скамейке запасных», — говорится в тексте статьи.

Ранее испанские СМИ оценили шансы на победу сборной Испании в матче с Россией.