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В российской сборной нашли «башню» и «трактор»
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Испанские СМИ нашли «трактор» и «башню» в российской сборной 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ежедневная испанская спортивная газета Marca дала краткие характеристики всем российским футболистам основного состава, найдя в нашей сборной «трактор» и «башню».
«Трактором» издание назвало Юрия Газинского, игрока центра поля, который забил первый гол чемпионата мира. «Башней» оказался Артем Дзюба, на котором «держится весь вертикальный футбол» сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс».
Илью Кутепова издание назвало «мощным центральным защитником», который «хорошо играет на втором этаже». Игорь Акинфеев, считает Marca, далек от своего уровня, хотя и остается «номером один» в России.
«Юрий Жирков — все еще как будто носит перчатку на левой ноге», — пишет издание про игрока левого фланга.
Романа Зобнина назвали одним из «главных открытий» чемпионата, Александру Головину, написала Marca, помогла засиять травма Алана Дзагоева.
«Денис Черышев — главный бомбардир, который начал чемпионат мира на скамейке запасных», — говорится в тексте статьи.
Ранее испанские СМИ оценили шансы на победу сборной Испании в матче с Россией.
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