Панкратов‐Черный посочувствовал «уставшим» футболистам

«Вежливо ходят следом, пока они им мяч не забьют»: Панкратов‐Черный ‐ об «уставших» российских футболистах

Уже сегодня в 17:00 по московскому времени пройдет матч между сборными России и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Актер Александр Панкратов‐Черный сказал, что «сочувствует» спортсменам, которые «очень устают».

«Я переживаю на счет футбола, устают очень наши ребята. Устают они сопровождать уругвайскую команду, например. Следом за уругвайцами ходят так вежливо, пока они им мяч не забьют. Сочувствую. Наверное, устали ребята. Матч Испания — Россия буду смотреть, но, конечно, сомневаюсь, что победим. Если будут также играть, как с Уругваем, то навряд ли», — поделился народный артист.

Футболисты встретятся на столичном стадионе «Лужники». Игра осложняется непогодой в Москве: из-за грозы и ливня, мероприятие пройдет при повышенной влажности.

Сборная Уругвая победила в матче плей‐офф чемпионата мира по футболу. Уругвайские футболисты обыграли национальную команду Португалии. Счет на седьмой минуте открыла команда-победитель.