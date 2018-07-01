Ещё
Панкратов‐Черный посочувствовал «уставшим» футболистам
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вежливо ходят следом, пока они им мяч не забьют»: Панкратов‐Черный ‐ об «уставших» российских футболистах 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уже сегодня в 17:00 по московскому времени пройдет матч между сборными России и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Актер Александр Панкратов‐Черный сказал, что «сочувствует» спортсменам, которые «очень устают».
«Я переживаю на счет футбола, устают очень наши ребята. Устают они сопровождать уругвайскую команду, например. Следом за уругвайцами ходят так вежливо, пока они им мяч не забьют. Сочувствую. Наверное, устали ребята. Матч Испания — Россия буду смотреть, но, конечно, сомневаюсь, что победим. Если будут также играть, как с Уругваем, то навряд ли», — поделился народный артист.
Футболисты встретятся на столичном стадионе «Лужники». Игра осложняется непогодой в Москве: из-за грозы и ливня, мероприятие пройдет при повышенной влажности.
Сборная Уругвая победила в матче плей‐офф чемпионата мира по футболу. Уругвайские футболисты обыграли национальную команду Португалии. Счет на седьмой минуте открыла команда-победитель.
360tv.ru: последние новости
«Буду болеть и колдовать»: экстрасенс дал прогноз на матч Россия – Испания Сборная России выехала на матч против Испании «Нам культурно отказали». Сборной России не дали потренироваться в «Лужниках»
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ123
Испания вышла вперед против России176
1:1. Дзюба забил с пенальти сборной Испании85
Игнашевич отличился автоголом и попал в историю19
В Сети высмеяли Роналду51
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение