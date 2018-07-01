Российские болельщики встретили сборную Бельгии, которая прибыла в Ростов-на-Дону

Сборная Бельгии прилетела в Ростов-на-Дону, где проведет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Японии, передает корреспондент ТАСС . Возле отеля футболистов встретили российские болельщики.

Сборная Бельгии базируется на время турнира в подмосковном Дедовске. На групповом этапе бельгийцы забили девять мячей, став самой результативной командой турнира после трех игр.

Семья Герсана Джихаева из Владикавказа также пришла встретить сборную Бельгии к гостинице. "Мы болеем за Бельгию, на данный момент она является самой интересной командой. Там молодые ребята, перспективные. Дочка купила билет на 1/8 финала, и мы надеялись, что выйдет Бельгия", — рассказал болельщик из Владикавказа.

Также, по словам Джихаева, в воскресенье он будет смотреть игру между сборными России и Испании и поддерживать своего земляка — Станислава Черчесова , главного тренера российской команды. "Я помню, когда он в первый раз вышел играть за команду "Спартак" (Орджоникидзе). Мы знали, что он станет великим футболистом, оставит свой след в истории", — поделился он.

Встреча Бельгия — Япония пройдет 2 июля в Ростове-на— Дону.