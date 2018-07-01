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Глушаков оценил результаты сборной России на ЧМ
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Глушаков оценил результаты сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью "Газете.Ru" оценил результаты сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018.
"Ребята — молодцы, выиграли два матча, порадовали болельщиков. Сборная Уругвая — серьезный соперник, посильнее Египта и Саудовской Аравии.
Чтобы занять первое место в группе надо было, чтобы к нам еще сборная Панамы попала в квартет. Тогда бы мы точно выиграли три игры из трех", — сказал Глушаков.
Ранее Глушаков поделился мнением о непопадании в национальную сборную на домашний чемпионат мира — 2018.
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