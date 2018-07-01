Глушаков оценил результаты сборной России на ЧМ-2018

"Ребята — молодцы, выиграли два матча, порадовали болельщиков. Сборная Уругвая — серьезный соперник, посильнее Египта и Саудовской Аравии.

Чтобы занять первое место в группе надо было, чтобы к нам еще сборная Панамы попала в квартет. Тогда бы мы точно выиграли три игры из трех", — сказал Глушаков.

Ранее Глушаков поделился мнением о непопадании в национальную сборную на домашний чемпионат мира — 2018.