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Россия отправилась на матч с Испанией
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Россия отправилась на матч с Испанией 

News.ru 1 час назад
Фото: АГН «Москва»/Игорь Иванко
Встреча пройдёт на стадионе «Лужники»
Сборная России готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против Испании. Подопечные Станислава Черчесова отправились на игру.
«Выезжаем на игру с Испанией», — говорится в Twitter национальной команды.
Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее News.ru писал о том, что главным судьёй матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании будет голландец Бьорн Кёйперс.
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