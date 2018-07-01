Россия отправилась на матч с Испанией

Встреча пройдёт на стадионе «Лужники»

Сборная России готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против Испании. Подопечные Станислава Черчесова отправились на игру.

«Выезжаем на игру с Испанией», — говорится в Twitter национальной команды.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».