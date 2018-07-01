Россия отправилась на матч с Испанией 

Встреча пройдёт на стадионе «Лужники»
Сборная России готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против Испании. Подопечные Станислава Черчесова отправились на игру.
«Выезжаем на игру с Испанией», — говорится в Twitter национальной команды.
Выезжаем на игру с Испанией! #ESPRUS #ЧМ2018 #вместемыкоманда pic.twitter.com/jAeaXjmGxi— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее News.ru писал о том, что главным судьёй матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании будет голландец Бьорн Кёйперс.