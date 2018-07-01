Почему Месси и Роналду с 2006 года ни разу не забивали в плей-офф ЧМ

Месси и Роналду вылетели с ЧМ-2018, ни разу не забив в плей-офф

Главные звёзды мирового футбола, аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду , завершили выступления на чемпионате мира 2018 года в России в первый же день плей-офф турнира. Отыграв в общей сложности 14 матчей навылет на четырёх различных мундиалях, звёздные форварды не забили в них ни одного мяча.

Первый же день стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России подарил, пожалуй, не меньше значимых событий, нежели вся групповая стадия турнира.

В Казани и Сочи случилось практически всё, что только могло произойти. Фантастическое выступление 19-летнего француза Килиана Мбаппе, оформившего дубль в поединке со статусной Аргентиной. Первый мяч его 22-летнего соотечественника Бенджамена Павара за национальную команду, который надолго (если вообще не навсегда) останется важнейшим моментом профессиональной карьеры защитника. Триумф Эдинсона Кавани и Луиса Суареса , справедливо названных в стане сборной Португалии лучшей связкой форвардов на планете.

Но все эти события остались в тени личной катастрофы, постигнувшей Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Лучшие игроки современности, даже по признанию коллег выступающие в своей собственной лиге, бесславно покинули ЧМ-2018 с интервалом в три часа и упустили очередной шанс побороться за Кубок мира. Вполне возможно, последний: к началу следующего мундиаля аргентинцу исполнится 35, а португальцу и вовсе 37. Оба они в Катар, скорее всего, поедут — но вряд ли в качестве главной ударной силы своих национальных сборных.

По нулям

Каждый любитель футбола хотя бы раз в жизни принимал участие в споре о том, кто всё-таки лучше: Месси, наделённый природой совершенно исключительным спортивным талантом, или Роналду, трансформировавшийся в «Реале» в идеальную и практически не дающую сбоев машину по забиванию мячей. Личных и командных трофеев в послужном списке каждого настолько много, что перечислять их можно целый час и не успеть пройтись по всему списку. Вот уже десять лет никто, кроме этой пары, не получал «Золотой мяч». Других подобных случаев история футбола не знает — и, вполне вероятно, больше никогда не узнает.

Но есть один аспект, в котором и Лионель, и Криштиану одинаково плохи. В общей сложности прославленные бомбардиры отыграли 14 поединков в плей-офф четырёх различных мундиалей — дебютным для обоих стал турнир 2006 года в Германии, — не забив в них ни одного мяча на двоих. Да, вы не ошиблись: форварды, на клубном уровне поражающие ворота соперников в среднем по разу за встречу (а в ряде сезонов даже чаще), вот уже 12 лет молчат в наиболее важных матчах самого значимого турнира национальных сборных.

Да, в карьере Роналду есть историческая для португальского футбола победа на Евро-2016, а Месси брал золото Олимпиады-2008 в Пекине. Но один комплект медалей ЧМ на двоих (Аргентина стала второй на бразильском мундиале четырёхлетней давности, уступив Германии в финале) — слишком скромный показатель для нападающих, давно посягающих на статус Пеле и Диего Марадоны как величайших игроков всех времён.

Ситуации разные — итог один

К фиаско на российских полях Месси и Роналду пришли совершенно разными путями. Аргентинская сборная задолго до назначения одиозного Хорхе Сампаоли на должность главного тренера стала объектом для насмешек сторонних любителей футбола — её состав на крупные международные турниры никогда не формируется только по спортивному признаку, а атмосфера в команде чаще всего оставляет желать лучшего.

Во время ЧМ-2018 вокруг латиноамериканцев то и дело разворачивались крупные скандалы. Невызов на турнир лучшего бомбардира чемпионата Италии Мауро Икарди, некогда разрушившего брак поддерживающего дружеские отношения с Лионелем футболиста Макси Лопеса , и конфликт наставника с Серхио Агуэро, отыгравшим потрясающий сезон в английской Премьер-лиге за «Манчестер Сити», но оказавшимся на скамейке запасных после поражения от Хорватии в группе — самые яркие тому примеры.

В Россию аргентинцы прилетели совершенно неподготовленными: у них не было ни тактической схемы, позволявшей раскрыть сильные стороны ярких атакующих игроков, ни тем более запасного плана на случай, если что-то пойдёт не так.

Всё, до чего смогла додуматься команда с Агуэро, Гонсало Игуаином, Пауло Дибалой и Анхелем Ди Марией в составе, — это отдать мяч Месси и ждать, пока он хоть что-нибудь, да сообразит. Неудивительно, что нейтрализовать Лионеля смогла даже дебютировавшая на первенствах планеты Исландия, а более серьёзные соперники (особенно, Хорватия в группе) и вовсе съели его с потрохами.

Португалия, в свою очередь, стала жертвой колоссального дефицита таланта. К команде Фернанду Сантуша никогда не было особых вопросов по части дисциплины, организации и тактической выучки. Но действующие чемпионы Старого Света банально не могут окружить Роналду соответствующими ему по уровню партнёрами, чтобы он мог феерить не менее ярко, нежели в «Реале». Достаточно сказать, что кроме Криштиану на российском мундиале за португальцев забивали Пепе и Рикарду Куарежма — 35-летние ветераны, чьи лучшие годы остались далеко позади.

То есть, по совершенно иным, нежели Месси, причинам, Роналду тоже частенько приходилось отдуваться в одиночку — что в современном футболе совершенно недопустимо и априори обречено на провал. Как и Лионель, Криштиану очень старался и делал всё от него зависящее, чтобы Португалия прошла максимально далеко по турнирной сетке ЧМ-2018, но первый же соперник с приставкой «топ», коим стала команда Уругвая, отправил дружину с Пиренейского полуострова домой. Подтвердив тем самым тезис о том, что один игрок, сколь уникальными бы ни являлись его талант и уровень индивидуального мастерства, всё-таки не способен давать результат в командном виде спорта.