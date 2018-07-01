Павлюченко назвал слабые места в игре сборной Испании

Сегодня Россия сыграет с этой командой в 1/8 ЧМ-2018.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» бывший футболист национальной сборной Роман Павлюченко, у испанцев есть проблемы в линии обороны.

«Испанцы с Марокко 2-2 сыграли. Что, Марокко может забить, а мы не можем? Если испанцам забивают, значит, есть какие-то проблемы в обороне. Не так всё хорошо у них. Будем ждать, надеяться. Посмотрим, игра покажет. Это футбол, всё может произойти. Многие говорят, что Испания — это всё, последняя игра наша. Подождите. Давайте сначала сыграем».

Павлюченко также пожелал удачи нашим спортсменам. Матч Россия-Испания пройдёт в Лужниках. Начало в 17:00.