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Павлюченко назвал слабые места в игре сборной Испании
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Павлюченко назвал слабые места в игре сборной Испании 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Дарья ИСАЕВА / Советский спорт
Сегодня Россия сыграет с этой командой в 1/8 ЧМ-2018.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» бывший футболист национальной сборной Роман Павлюченко, у испанцев есть проблемы в линии обороны.
«Испанцы с Марокко 2-2 сыграли. Что, Марокко может забить, а мы не можем? Если испанцам забивают, значит, есть какие-то проблемы в обороне. Не так всё хорошо у них. Будем ждать, надеяться. Посмотрим, игра покажет. Это футбол, всё может произойти. Многие говорят, что Испания — это всё, последняя игра наша. Подождите. Давайте сначала сыграем».
Павлюченко также пожелал удачи нашим спортсменам. Матч Россия-Испания пройдёт в Лужниках. Начало в 17:00.
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