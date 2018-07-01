Месси покинул базу сборной в одиночку

AFP: Месси покинул базу сборной Аргентины на ЧМ-2018 в одиночку

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в одиночку покинул базу команды в подмосковных Бронницах, где команда тренировалась во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает AFP.

Остальные игроки и члены сборной вылетят в Буэнос-Айрес в ночь с понедельника на вторник.