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Месси покинул базу сборной в одиночку
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AFP: Месси покинул базу сборной Аргентины на ЧМ-2018 в одиночку 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в одиночку покинул базу команды в подмосковных Бронницах, где команда тренировалась во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает AFP.
В субботу аргентинцы в Казани проиграли в 1/8 финала чемпионата мира сборной Франции (3:4) и завершили выступление на турнире. Месси вернулся в Москву из Казани вместе с командой, однако базу в Бронницах покинул в одиночку в полдень в воскресенье. Также с базы уехали выступающие не за аргентинские клубы Вильфредо Кабальеро, Кристиан Ансальди, Маркос Рохо, Эвер Банега, Хавьер Маскерано, Гонсало Игуаин, Габриэль Меркадо, Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди, Серхио Агуэро.
Остальные игроки и члены сборной вылетят в Буэнос-Айрес в ночь с понедельника на вторник.
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