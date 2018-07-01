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Стартовал матч между сборными России и Испании
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Стартовал матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Встреча за выход в четвертьфинал проходит на московском стадионе «Лужники». Арбитрами матча назначена судейская бригада из Нидерландов.
В Москве на стадионе «Лужники» стартовал матч 1/8 финала чемпионата мира. На поле за выход в четвертьфинал будут бороться сборные России и Испании.
У России с первых минут вышли на поле Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Жирков, Зобнин, Самедов, Кузяев, Головин и Дзюба.
Соперников рассудит голландец Бьорн Кейперс, помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.
Нападающий национальной команды Россия Артем Дзюба в преддверии матча заявил, что российские игроки должны «умереть на футбольном поле».
Позднее, в 21:00 мск, будет сыграна еще одна встреча этого раунда мундиаля, в которой схлестнутся сборные Хорватии и Дании. Победители этих двух пар встретятся 7 июля в четвертьфинале.
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