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Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018
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Определился последний четвертьфиналист ЧМ — им стала Англия 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Reuters
Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала, который прошел в Москве на стадионе «Спартак», англичане в серии пенальти победили команду Колумбии, передает ТАСС.
Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. На 57-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время сравнял счет колумбийский защитник Ерри Мина. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане — 4:3.
Таким образом, определились все пары 1/4 финала.
В матчах встретятся:
Уругвай — Франция — 6 июля, Нижний Новгород, 17:00 мск;
Бразилия — Бельгия — 6 июля, Казань, 21:00;
Швеция — Англия — 7 июля, Самара, 17:00;
Россия — Хорватия — 7 июля, Сочи, 21:00.
Победитель матча Уругвай — Франция в полуфинале встретится с лучшим во встрече Бразилия — Бельгия, а сильнейший в противостоянии сборных России и Хорватии сыграет с победителем матча Швеция — Англия.
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