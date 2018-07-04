Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018

Определился последний четвертьфиналист ЧМ — им стала Англия

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала, который прошел в Москве на стадионе «Спартак» , англичане в серии пенальти победили команду Колумбии, передает ТАСС

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. На 57-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время сравнял счет колумбийский защитник Ерри Мина. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане — 4:3.

Таким образом, определились все пары 1/4 финала.

В матчах встретятся:

Уругвай — Франция — 6 июля, Нижний Новгород, 17:00 мск;

Бразилия — Бельгия — 6 июля, Казань, 21:00;

Швеция — Англия — 7 июля, Самара, 17:00;

Россия — Хорватия — 7 июля, Сочи, 21:00.

Победитель матча Уругвай — Франция в полуфинале встретится с лучшим во встрече Бразилия — Бельгия, а сильнейший в противостоянии сборных России и Хорватии сыграет с победителем матча Швеция — Англия.