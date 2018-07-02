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Сборная Бельгии сравняла счет в матче с Японией
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Сборная Бельгии сравняла счет в матче с Японией 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бельгийский защитник Ян Вертонген забил гол в ворота сборной Японии, а через несколько минут Маруан Феллайни отметился точным ударом. Счет стал 2:2.
Матч проходит в Ростове-на-Дону.
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