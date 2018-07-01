Овечкин — российской сборной: Бог с нами

Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин в эфире "Маяка" пожелал российской команде удачи в игре с Испанией.

"Наша задача, задача болельщиков — поддержать сборную. Это первый матч, который я посещаю на чемпионате. Очень сильно переживаю за нашу команду. Когда мы были в Америке, с ребятами — с Димой Орловым, Женей Кузнецовым, то очень сильно хотели попасть на игру и поддержать наших ребят, нашу страну. Очень рад, что я здесь!", — сказал Овечкин в начале игры.

Он считает, что самое важное для любого болельщика — верить.