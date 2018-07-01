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Овечкин — российской сборной: Бог с нами
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Овечкин — российской сборной: Бог с нами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин в эфире "Маяка" пожелал российской команде удачи в игре с Испанией.
"Наша задача, задача болельщиков — поддержать сборную. Это первый матч, который я посещаю на чемпионате. Очень сильно переживаю за нашу команду. Когда мы были в Америке, с ребятами — с Димой Орловым, Женей Кузнецовым, то очень сильно хотели попасть на игру и поддержать наших ребят, нашу страну. Очень рад, что я здесь!", — сказал Овечкин в начале игры.
Он считает, что самое важное для любого болельщика — верить.
— Ребятам придется очень сильно, потому что это очень тяжелый матч. И все будет хорошо. Я уверен в наших ребятах, я уверен в нашей поддержке: посмотрите, что происходит на трибунах — вся страна переживает за нас. Самое главное, чтобы наши футболисты верили и боролись до конца! Хочу пожелать им ребятам удачи. И что бы то ни было, сделали радость стране, болельщикам, Они молодцы! Бог с нами, он поможет. С Богом!
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