Лопырёва: верните Дзюбу! 

Российская телеведущая, фотомодель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» выразила разочарование в связи с заменой нападающего сборной России Артёма Дзюбы на форварда Фёдора Смолова в матче 1/8 финала мирового первенства с командой Испании.
Верните Дзюбу! 💪🏾⚽️V— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 1 июля 2018 г.
«Верните Дзюбу», — написала Виктория.
Отметим, что ранее Лопырева и Смолов состояли в романтических отношениях.
Матч Испания — Россия в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Лужники». К 15-й минуте первого дополнительного тайма счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.