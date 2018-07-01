Ещё
Лопырёва: верните Дзюбу!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Акинфеев сделал заявление после исторической победы
Акинфеев сделал заявление после исторической победы

Лопырёва: верните Дзюбу! 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая, фотомодель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» выразила разочарование в связи с заменой нападающего сборной России Артёма Дзюбы на форварда Фёдора Смолова в матче 1/8 финала мирового первенства с командой Испании.
«Верните Дзюбу», — написала Виктория.
Отметим, что ранее Лопырева и Смолов состояли в романтических отношениях.
Матч Испания — Россия в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Лужники». К 15-й минуте первого дополнительного тайма счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Чемпионат.com: последние новости
Испания – Россия: впервые за 52 года команда провела два автогола на одном ЧМ Все игроки сборной России, кроме Ерохина, тренируются в общей группе Испания – Россия: Дзюба забил гол с пенальти и сравнял счёт
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия одержала фантастическую победу над Испанией885
Игнашевич отличился автоголом и попал в историю
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ160
1:1. Дзюба забил с пенальти сборной Испании209
Судьбу матча Россия— Испания решит пенальти
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение