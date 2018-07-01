Лопырёва: верните Дзюбу!

«Верните Дзюбу», — написала Виктория.

Отметим, что ранее Лопырева и Смолов состояли в романтических отношениях.

Матч Испания — Россия в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Лужники». К 15-й минуте первого дополнительного тайма счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.