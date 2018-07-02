Далеко ли до финала: у России не осталось соперников

Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира

Матч с Испанией изначально был для сборной России знаковым — еще никогда в истории после распада Советского Союза наша сборная не играла в плей-офф чемпионатов мира.

До того такое случалось регулярно, но в восьмерку сильнейших команд мира даже СССР не попадал с ЧМ-1970, причем тогда это был первый раунд плей-офф, закончившийся поражением от Уругвая в дополнительное время (0:1).

Поверить в возможность успеха в противоборстве с «Красной фурией» было почти невозможно. Испания превосходит Россию во всех линиях. Ну, почти во всех.

На этом турнире начавший с ляпа в игре с Португалией голкипер испанцев Давид де Хеа на групповой стадии отразил только один удар в створ своих ворот, пропустив пять мячей (и еще один гол Ирана не был засчитан).

Игорь Акинфеев недаром является капитаном национальной команды. Надежность последнего рубежа сборной России — неотъемлемая составляющая ее успехов, и все это прекрасно понимали.

Матч с Испанией — самое яркое мгновение в истории российского футбола, хотя зрелищным его не назовешь никак.

Футболисты национальной команды говорили, что это игра всей их жизни, и слова не разошлись с делом. Подопечные Станислава Черчесова , в очередной раз сыгравшего по сопернику, бились и умирали на поле, но вставали и продолжали сражаться, несмотря на неоднократно сведенные ноги и все усиливавшееся давление Испании.

Сборная России, действовавшая по схеме 5-4-1, почти не создала моментов у ворот де Хеа, но и «Красная фурия» явных голевых шансов имела маловато для матча, в котором владела мячом 76 процентов игрового времени.

Приговор в виде пенальти исполнил сам нападающий то ли тульского «Арсенала», то ли питерского «Зенита» , то ли уже какого-то европейского клуба (теперь вполне возможно).

Россия — в четвертьфинале чемпионата мира! Сказка продолжается, и очень не хочется, чтобы она заканчивалась.

Наверное, и перед чемпионатом мира сборная Хорватии котировалась выше Дании, однако в целом обе команды были в категории тех, кто может выстрелить, но вряд ли относится к числу фаворитов.

И если «викинги» своей игрой не изменили отношения к себе, то хорваты после великолепного перфоманса в группе, где были последовательно обыграны Нигерия (2:0), Аргентина (3:0) и Исландия (2:1), теперь воспринимаются как одна из лучших команд мира.

В Нижнем Новгороде определялся соперник сборной России по четвертьфиналу, и наш матч с Испанией, а также весь ЧМ-2018 намекали, что заранее хоронить датскую сборную не стоит.

И уже на первой минуте «викинги» удивили соперника. Далеко вброшенный аут привел к остроте в хорватской штрафной, Томас Дилейни зацепился за мяч, сунул его в ногу Матиасу Занка Йоргенсену, а тот прошил Даниэля Субашича

Правда, ответ пришел уже через три минуты. Хорошая атака подопечных Златко Далича правым флангом посеяла панику среди датчан, буквально выложивших мяч на ногу Марио Манджукичу , быстро восстановившему равновесие.

А вот в остальном игра вышла довольно скучной. Моменты создавались у ворот обеих команд, но их было слишком мало, и в итоге у хорватов в основное время самым ярким так и остался шанс Ивана Перишича , который сначала не попал как следует по мячу, а при повторной попытке пробил и выше Каспера Шмейхеля , и выше перекладины.

Дания и вовсе стопроцентных шансов больше не имела, но бело-красные смотрелись ничуть не хуже хорватов, показав, что не случайно вышли из группы.

Так, скучно и монотонно команды докатились до дополнительного времени, первый тайм которого тоже можно легко вычеркнуть из памяти.

На второй датский тренерский штаб бросил в бой вместо как следует поработавшего Брэйтуэйта Пионе Систо, и вингер испанской «Сельты» суданского происхождения несколько оживил игру. Он получил пас от Кристиана Эриксена , прорвался по левому полуфлангу в штрафную, развернулся и пробил в дальний угол, но не попал.

А потом Хорватия должна была решать все в свою пользу. Одна вспышка могла стоить датчанам слишком дорого: Лука Модрич нашел блестящей передачей брешь между центральными защитниками соперника, Анте Ребич убежал на рандеву с голкипером и легко обыграл Шмейхеля-младшего…

Но гол не состоялся. Все тот же Йоргенсен в подкате сзади сбил хорвата уже перед пустыми воротами, получив лишь желтую карточку по правилу отсутствия двойного наказания.

К точке подошел Модрич, однако Шмейхель на глазах ликующего в VIP-ложе отца угадал направление удара и легко поймал намертво не самый лучший выстрел низом!

Серия пенальти получилась даже драматичнее, чем сама игра. Датчане не смогли пробить Субашича первым и третьим ударом, причем не реализовал свою попытку главная звезда команды Эриксен.

Правда, Шмейхель тут же отвечал на это своими сейвами, а еще по паре ударов с обеих сторон, включая попытку Модрича, достигли цели. Но когда Николай Йоргенсен пятым выстрелом вновь не переиграл Субашича, Иван Ракитич не дал сбоя и вывел Хорватию в четвертьфинал.

Изначально правая половина сетки считалась легче левой. Правда, сборная России в ней рассматривалась в качестве не охотника, а жертвы. Теперь же все поменялось, и вся страна ждет четвертьфинала, прикидывая варианты.

Главного фаворита в нашей части пути к финалу уже нет — сборная Испании пала в битве как раз с подопечными Станислава Черчесова.

Теперь России в четвертьфинале в Сочи предстоит встреча с Хорватией — еще одной топ-сборной, которая тоже провела тяжелейшие 120 минут, и с которой, как показала Дания, очень даже можно сражаться на равных.

Если же Россия пробьется в полуфинал, то там ее ждет победитель одной из двух пар 1/8 финала. И Швеция с Швейцарией, и Колумбия с Англией — сильные команды, но все-таки в сравнении с Бразилией, Францией, Уругваем и Бельгией они проигрывают.