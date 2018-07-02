За счет чего сборной России удалось победить испанцев на ЧМ

Сборная России 1 июля в рамках 1/8 финала домашнего чемпионата мира обыграла одну из лучших команд мира — испанцев.

Перед матчем тренерский штаб российской команды решил изменить схему игры. В матчах группового этапа команда Черчесова использовала расстановку "4-2-3-1" и делала ставку на прессинг соперника на всех участках поля, памятуя о классической футбольной поговорке "Лучшая оборона — это атака". В матчах с саудовцами (5:0) и египтянами (3:1), чей класс не выше, чем у россиян, план сработал. Однако с куда более мастеровитой командой Уругвая (0:3) проявилась слабость тактики — большое количество свободных зон для нападающих соперника.

В игре с испанцами Черчесов вернулся к расстановке с пятью защитниками, которую команда использовала на большинстве матчей за последние два года, в том числе на Кубке конфедераций прошлым летом. При обороне собственных ворот россияне выстраивались в две линии — пять человек и четыре — перед своими воротами, а защитников испанцев встречал единственный чистый форвард — Артем Дзюба . Такая компактная игра у своих ворот оставляет минимум свободного пространства для атакующих. Не случайно забить единственный гол испанцам помогло только стандартное положение.

Игра вторым номером предполагает, что счастья у чужих ворот команда ищет в быстрых контратаках, но этого у россиян почти не вышло. Давление испанцев было настолько велико, что всем четырем полузащитникам и Дзюбе, не говоря уже о крайних защитниках, большую часть времени пришлось провести в обороне. Зато сыграла ставка на высокого форварда — именно после удара Дзюбы головой при подаче углового мяч попал в руку Жерару Пике . Сам же форвард 11-метровый реализовал.

"Если бы мы играли по-другому, шансов у нас было бы намного меньше. Если бы мы играли в открытый футбол или в четыре защитника, нашу оборону вскрывали бы чуть чаще. Возможно, мы больше были бы у чужих ворот, но, думаю, это обернулось бы поражением", — признал после встречи Черчесов.

Порядок и терпение

Любая схема — лишь теория, которую необходимо воплотить в жизнь, а это возможно только при четком выполнении тренерской установки. Когда же речь идет об игре вторым номером, на первый план выходит терпение. Ведь, как известно, без мяча играть намного сложнее, чем с ним. Это требует большей концентрации, чем при созидании, а значит, забирает больше энергии.

"Если тренерскому штабу понятно, как играть, то актеры — футболисты, и их надо было убедить, что сегодня это единственный возможный вариант. Спасибо футболистам, что все поняли, о чем речь. Несколько теорий провели, столько никогда не разговаривал с футболистами, как сейчас", — признался после встречи Черчесов.

"С ними (испанцами) надо много терпеть, выполнять много черновой работы, но это единственное противоядие против такой команды", — подтвердил после встречи полузащитник Александр Самедов, который был заменен на 61-й минуте на Дениса Черышева. "Я устал, было очень сложно, набегался", — не стал скрывать он.

Отдельно стоит выделить вратаря Игоря Акинфеева , которому удалось сохранить концентрацию до самого конца матча. Испанцы постоянно напрягали защиту россиян, но по-настоящему заставили голкипера вступить в игру лишь раз — за несколько минут до окончания основного времени Андрес Иньеста хлестко пробил в нижний угол с линии штрафной. Акинфеев справился с ударом, а затем дважды выручил команду в серии пенальти.

"Физика" и воля

Российская команда показывала лучший результат по покрытой за матч дистанции в первых двух турах группового этапа. Сказалась физическая подготовка, заложенная на сборе в австрийском среднегорье, и сейчас россияне пробежали 146 км, на 9 км больше, чем соперники. "Русские были лучше готовы физически, благодаря чему дошли до пробития пенальти", — констатировал капитан испанцев, защитник Серхио Рамос.

Высокое напряжение сил можно вполне понять по эмоциональному признанию Дзюбы в зоне для общения с прессой: "Мы договорились: если кто-то падает в обморок, то держать друг друга". Выдерживать такое можно только при большой воле к победе. Волю наверняка поддерживала не только внутренняя мотивация, но и внешняя — россияне выступали при своих болельщиках.

Как рассказывал за несколько дней до встречи доктор сборной Эдуард Безуглов , подготовка команды рассчитана на то, что пик формы придется на финал турнира.

В четвертьфинале чемпионата мира, который состоится 7 июля в Сочи, россияне сыграют с командой Хорватии.