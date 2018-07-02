Поражение Испании объяснили «русской рулеткой»

Поражение сборной Испании объяснили «русской рулеткой»

Испанское издание El Confidencial назвало поражение королевской сборной от российской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу игрой в «русскую рулетку».

Автор статьи признает, что «красная фурия» не смогла «заставить вздрогнуть оборону команды России», передает ТАСС

«После самых ужасных 120 минут, которые только помнит [испанская] сборная, Россия выиграла в серии пенальти», — отмечает издание.

По мнению автора статьи, сборная России проявляла себя как «незначительная команда», однако она смогла победить, а Испания теперь исключена из мундиаля.

Другое испанское издание El Mundo сочло поражение королевской сборной «продолжением проклятия», признав однако, что «испанская сборная не смогла создать рискованные моменты для России», показав «медлительный и ленивый ритм» игры.

Напомним, в воскресенье сборная России обыграла команду Испании и впервые в истории вышла в 1/4 чемпионата мира по футболу.