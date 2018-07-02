«Да просто повезло»: известный футболист осудил Черчесова

«Во многом повезло»: Канчельскис раскритиковал Испанию

Сборная России в матче с Испанией показала «некрасивый» футбол, а победила лишь за счет везения, заявил «Спорт-Экспрессу» ее бывший полузащитник Андрей Канчельскис

По мнению экс-игрока английского « Манчестер Юнайтед », российская команда не создавала опасных моментов, а лишь защищалась, выбивая мяч на трибуны.

«Это футбол?» — поинтересовался он.

Также Канчельскис отметил, что «по именам» нынешний состав сборной России — один из слабейших в ее истории, однако команда сумела достигнуть результата.

«Кое-какого…» — подчеркнул он.

По его словам, главный тренер россиян Станислав Черчесов поставил «автобус», а игроки «терпели-терпели» и в итоге были награждены за это удачей. В связи с этим Канчельскис похвалил футболистов за самолюбие, а больше других — голкипера Игоря Акинфеева , без которого команде «было бы очень сложно».

"Пока он меня ничем не удивил… С Испанией во многом повезло… Ну что Черчесов мне доказал? Что поставил "автобус"? И что дальше? Я бы тоже так поставил "автобус", — озвучил свое мнение о тренере российской сборной спортсмен.

Вчера Россия в серии пенальти переиграла сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в дополнительное голов забито не было, а в серии пенальти Акинфеев отразил два удара испанцев, принеся команде победу со счетом 4:3.