Ещё
Самедов тренируется по индивидуальной программе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной России Самедов тренируется по индивидуальной программе 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России Александр Самедов тренируется по индивидуальной программе в рамках подготовки к матчу 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании (4:3, основное и дополнительное время 1:1).
Во вторник футболисты проводят очередную тренировку в подмосковном Новогорске. Также занятие пропускает Юрий Жирков, у которого было диагностировано воспаление мышц голени.
"Самедов занимается по индивидуальной программе по результатам мониторинга его функционального состояния", — сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.
Тренировку сборной посетил пианист Денис Мацуев, который перед началом занятия вручил футболистам и тренерскому штабу диски с произведениями российских классиков.
В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.
ТАСС: последние новости
Футболисту сборной России Жиркову диагностировано воспаление сухожилия голени Подозрение на воспаление мышц голени выявлено у футболиста сборной России Жиркова Польский футбольный союз не продлит контракт с тренером сборной после ЧМ-2018
Комментарии1  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?65
Аргентинцев задержали на Красной площади13
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»159
Сотрудник стадиона «Спартак» похитил миллионы12
В футболе разразился новый допинговый скандал104
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение