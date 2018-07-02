Шнуров посвятил стих Акинфееву

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву . Стихотворение опубликовано на странице музыканта в Instagram.

Накануне Акинфеев отразил два удара в серии пенальти во время встречи 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании, что позволило России впервые в истории пройти в четвертьфинал турнира. Решающий мяч Акинфеев отбил ногой, которую, по аналогии с рукой Диего Марадоны , Шнуров назвал «ногою бога».

«Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!», — написал Шнуров.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет 7 июля в Сочи с командой Хорватии.