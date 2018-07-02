Шнуров посвятил стих Акинфееву 

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву. Стихотворение опубликовано на странице музыканта в Instagram.
Накануне Акинфеев отразил два удара в серии пенальти во время встречи 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании, что позволило России впервые в истории пройти в четвертьфинал турнира. Решающий мяч Акинфеев отбил ногой, которую, по аналогии с рукой Диего Марадоны, Шнуров назвал «ногою бога».
«Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!», — написал Шнуров.
Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет 7 июля в Сочи с командой Хорватии.