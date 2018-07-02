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Капитан сборной Испании прокомментировал вылет с ЧМ
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Капитан сборной Испании болезненно воспринял победу России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение от команды России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова передает Федерация футбола Испании.
«Вылет с чемпионата мира всегда воспринимается болезненно. Сборная России ждала серии пенальти. Это был их единственный шанс. При этом могу сказать, что горжусь нашей командой», — заявил Рамос.
1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3. Голкипер Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара.
Сборная России в четвертьфинале сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.
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