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Жирков травмировал ахилл
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У Юрия Жиркова травма ахилла 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России взяла верх над испанцами в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. 7 июля наша команда сыграет со сборной Хорватии в Сочи. Не сможет помочь россиянам один самых опытных футболистов Юрий Жирков.
35-летний защитник получил травму в первом тайме и был заменен в перерыве. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Жирков больше не сыграет на турнире из-за повреждения.
Сам Юрий прокомментировал свою травму, полученную в игре со сборной Испании: " Мы уже порадовались в раздевалке, теперь сосредоточены только на следующей игре, — цитируют "Известия" Жиркова. — К сожалению, здоровье просто не позволило мне выйти на второй тайм. Уже просто не мог бежать. Сыграю ли я в следующем матче? Не знаю, обследование будет в понедельник. По ощущениям травмировал ахилл".
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