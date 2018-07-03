Датскому игроку угрожают смертью

Лишившему Данию четвертьфинала ЧМ игроку угрожали смертью

Неизвестные угрожали смертью нападающему сборной Дании Николаю Йоргенсену , который не реализовал свой удар в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Хорватией. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте федерации футбола страны.

«Хватит. Наше общество никогда не должно принимать смертельные угрозы, отправленные звездам чемпионата мира, политикам или кому-либо еще. Это абсолютно неприемлемо. Мы сообщим об этом случае полиции, чтобы остановить это безумие», — говорится в заявлении федерации.

STOP. Vores samfund må aldrig acceptere dødstrusler — hverken mod VM-stjerner, politikere eller andre. Det er helt uacceptabelt og uanstændigt. Vi melder sagen til politiet for at få sat en stopper for dette vanvid. https://t.co/7mF5ejlwLp— Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) 3 июля 2018 г.

Основное и дополнительное время встречи датчан и хорватов завершилось со счетом 1:1. Во время серии Йоргенсен подошел к мячу последним, и его удар отразил вратарь Даниэль Субашич . После этого хорват Иван Ракитич реализовал пенальти, что позволило его команде обыграть Данию.

На групповом этапе сборная Дании выступала в квартете С, где заняла второе место. В 1/8 финала команда попала на хорватов, которые были первыми в группе D. В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с хозяевами турнира — футболистами из России.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.