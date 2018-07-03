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Датскому игроку угрожают смертью
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Лишившему Данию четвертьфинала ЧМ игроку угрожали смертью 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Robert Cianflone / Getty Images
Неизвестные угрожали смертью нападающему сборной Дании Николаю Йоргенсену, который не реализовал свой удар в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Хорватией. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте федерации футбола страны.
«Хватит. Наше общество никогда не должно принимать смертельные угрозы, отправленные звездам чемпионата мира, политикам или кому-либо еще. Это абсолютно неприемлемо. Мы сообщим об этом случае полиции, чтобы остановить это безумие», — говорится в заявлении федерации.
Основное и дополнительное время встречи датчан и хорватов завершилось со счетом 1:1. Во время серии Йоргенсен подошел к мячу последним, и его удар отразил вратарь Даниэль Субашич. После этого хорват Иван Ракитич реализовал пенальти, что позволило его команде обыграть Данию.
На групповом этапе сборная Дании выступала в квартете С, где заняла второе место. В 1/8 финала команда попала на хорватов, которые были первыми в группе D. В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с хозяевами турнира — футболистами из России.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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