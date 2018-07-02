«Испанцы должны были выиграть»

Лоза раскритиковал сборную России

Победить Испанию на чемпионате мира по футболу 2018 года сборной России помогли молитвы болельщиков, заявил РИА Новости певец Юрий Лоза

«Видимо, мы болели и молились больше», — считает он.

По словам музыканта, в связи с неожиданной сменой тренера, а также из-за того, что часть игроков конфликтуют «по политическим причинам», испанская команда уже не та, что выиграла два чемпионата Европы подряд, присовокупив к этому мировое чемпионство 2010 года.

«И даже эти испанцы должны были у нас выиграть», — уверен Лоза.

Певец отметил, что Испания больше атаковала, а россияне ни разу не ударили по ее воротам во втором тайме и в обоих дополнительных. Сам же матч, по его мнению, был «муторным» и «утомительным», а Россия победила лишь за счет помощи «земли» и молитв болельщиков.

Накануне сборная России в серии пенальти переиграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.