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«Испанцы должны были выиграть»
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Лоза раскритиковал сборную России 

Рамблер 15 минут назад
Фото: ТАСС
Победить Испанию на чемпионате мира по футболу 2018 года сборной России помогли молитвы болельщиков, заявил РИА Новости певец Юрий Лоза.
«Видимо, мы болели и молились больше», — считает он.
По словам музыканта, в связи с неожиданной сменой тренера, а также из-за того, что часть игроков конфликтуют «по политическим причинам», испанская команда уже не та, что выиграла два чемпионата Европы подряд, присовокупив к этому мировое чемпионство 2010 года.
«И даже эти испанцы должны были у нас выиграть», — уверен Лоза.
Певец отметил, что Испания больше атаковала, а россияне ни разу не ударили по ее воротам во втором тайме и в обоих дополнительных. Сам же матч, по его мнению, был «муторным» и «утомительным», а Россия победила лишь за счет помощи «земли» и молитв болельщиков.
Накануне сборная России в серии пенальти переиграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.
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