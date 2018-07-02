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Бразилия обыграла Мексику
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Гол и пас Неймара вывели сборную Бразилии в четвертьфинал ЧМ-2018 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная Бразилии одержала победу над командой Мексики (2:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Встреча прошла в Самаре, на «Самара Арене». Главный арбитр — Джанлука Рокки из Италии.
Мексиканцы очень активно начали поединок и задали максимальный темп для бразильцев. Несколько раз Ирвинг Лосано и Чичарито серьезно тревожили бразильских защитников, но в завершающей стадии не хватало точности.
В середине тайма стало понятно, что мексиканцы не выдерживают собственных скоростей, после чего бразильцы перехватили преимущество и начали создавать голевые моменты. Неймар под острым углом прошел к воротам и пробил — Гильермо Очоа спас свою команду.
На 33-й минуте забивать мог Габриэл Жезус, но вновь сэйв совершил вратарь, а защитники разрядили обстановку. Перед перерывом обе команды действовали осторожно и не спешили оголять тылы.
Счет в матче был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте Виллиан ворвался на край штрафной сборной Мексики и классно прострелил во вратарскую, куда вовремя включил Неймар, в подкате срезав мяч в пустые ворота.
Во втором тайме Очоа еще не раз спасал свою команду, а вот мексиканцам ничего опасного создать не удавалось. Лишь на 70-й минуте Тьяго Силва заблокировал опасный дальний выстрел Гуардадо.
А на 88-й минуте Неймар выступил уже в качестве ассистента. Ускорился лидер бразильцев слева и вышел на свидание с Очоа, а затем пробил низом, заставив Гильермо отразить мяч в сторону, где и находился забежавший во вратарскую Роберто Фирмино, который расстрелял пустые ворота.
В 1/4 финала сборная Бразилии сыграет с победителем матча Бельгия — Япония, который стартует в Ростове-на-Дону в 21:00 мск (прогноз).
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