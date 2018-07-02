России предрекли победу над хорватами на ЧМ-2018

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР в эфире НСН рассказал, что сборная России может победить хорватов на Чемпионате мира.

После победы, без преувеличения исторической, сборной России над испанцами в 1/8 финала, интернет взорвался фотоколлажами Игоря Акинфеева в виде многорукого футбольного Бога и эскизами будущего памятника ноге голкипера.

Центр Москвы сегодня ночью не умолкал ни на минуту. Ведь чемпионы мира-2010 пока так и не могут преодолеть тотального невезения на мундалях в играх с хозяевами чемпионата. Им они проигрывают всегда! А многолетний капитан «фурия роха» Андреас Иньеста, конечно, заслуживал явно другого прощального матча за сборную. Впрочем, Король умер… Да здравствует Король!

7 июля наша сборная в четвертьфинале сразится с Хорватией. Братья-славяне в не менее напряженном поединке сломили сопротивление Дании. Да и сценарий был очень похож на тот, что разыграли как по нотам россияне и испанцы. Букмекеры, конечно, делали ставки на более сильную хорватскую сборную, но, как и у нас, потребовалась серия пенальти, чтобы выявить победителя. Счет был открыт уже на первой минуте, когда датчанин Матиас Йоргенсен поразил ворота Даниела Субашича. Но очень скоро Марио Манджукич восстановил паритет.

До четвертьфинального матча у россиян еще есть 5 дней, но уже сейчас есть опасение, что на игру не выйдет защитник Юрий Жирков . По его словам, есть подозрения на травму ахилла, но точный диагноз будет поставлен после сегодняшнего медобследования.

Озвучивая прогнозы на будущий матч против России, полузащитник хорватской сборной Лука Модрич пообещал «Чемпионату», что это будет непростая игра. «Матч в Сочи, и Россия хозяйка чемпионата — у неё будет очень сильная поддержка на трибунах. Будет ли пенальти? Не знаю. Но для нас стало сюрпризом, что Россия попала в 1/4 финала».

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев уверил НСН, что россиянам и хорваты «по зубам».

«Команда играет так, как позволяет ей соперник. Не позволили испанцам разбегаться по полю, плотно держали и получили результат, поэтому с хорватами. Если смогут навязать свою игру, смогут победить. Я верю, что мы выйдем в полуфинал, еще есть 5 дней, ребята отдохнут, восстановятся. Всё будет хорошо», — уверил НСН ветеран футбола.

Наставник хорватов Златко Далич уверен, что это событие станет «потрясающим зрелищем для всего мира».

Игра Россия-Хорватия пройдет на стадионе «Фишт». Начало в 21 час.