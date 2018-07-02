«Сборной России можно замахнуться на медаль»

Динияр Билялетдинов: «Сборной России можно попробовать замахнуться на медаль»

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов после победы над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) оценил перспективы подопечных Станислава Черечесова на мундиале.

— Акинфеев признался, что команда держала в голове серию пенальти. Иначе нам испанцев не обыграть?

— Нет, почему. У Испании сейчас не лучший атакующий строй. У них не получается то, что раньше они показывали. Испанию можно обыгрывать, почему нет?

Другое дело, что у нас есть стереотипы. С этой командой сложно, этих не обыграть. Абсолютно ко всем командам можно подобрать ключи. Не надо принижать или преувеличивать. Берем свои сильные стороны и используем их.

— Можно сравнивать выход в восьмерку сильнейших команд мира с бронзой Евро-2008?

— Трудно сказать. Это вообще два разных по весу и составу участников турнира. Такие команды, как Саудовская Аравия или Панама, разбавляют уровень. Сборные, скажем так, для нас экзотические. Не факт, что эти команды могли бы квалифицироваться на чемпионат Европы.

Сейчас мы видим, что все африканские команды вылетели. Из Азии остались только японцы. Уругвай, Бразилия, Мексика и Колумбия. Остальные — Европа.

— После победы над Голландией на Евро-2008 поражение в полуфинале воспринимали уже не так остро. Сейчас сборная России сделала уже достаточно, чтобы болельщики продолжили ликовать?

— Аппетит приходит во время игры. Почему бы не попробовать замахнуться на медаль. С медалью всяко лучше, чем просто попраздновать победу над, например, Испанией.

В 1/4 финала Россия сыграет против Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".