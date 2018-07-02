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«Я назову дочь Игорь»: победа сборной вдохновила россиян
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«Я назову дочь Игорь»: победа над Испанией вдохновила россиян 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Победа России над Испанией и выход в 1/4 финала ЧМ-2018 стала для многих стимулом для творчества. Огромное количество мемов в Сети посвящено вратарю и капитану российской национальной команды Игорю Акинфееву.
"Чудо, сенсация, праздник, волшебство", — как только не описывают триумф наших футболистов в соцсетях. Также интернет-пространство наводнило бесконечное количества мемов, шуток и других видов народного творчества.
Подопечные Станислава Черчесова стали национальными героями, отправив домой испанцев. Акинфеев стал, пожалуй, настоящей иконой спорта.
Капитану российской сборной посвящают стихи, изображают с короной на голове, хотят за него замуж. Одна из болельщиц и вовсе пообещала назвать свою дочь Игорем.
Не обошли пользователи Сети вниманием и ногу нашего голкипера, отбившую самый важный мяч во время серии пенальти. Ее назвали "ногой Бога".
Множество мемов посвящено и главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову. Его уже окрестили Команданте в честь кубинского революционера Че Гевары.
Не забывают россияне и про пресловутые "Усы надежды". Остроумные болельщики "посвятили" известную песню "Ленинграда" "Экстаз" со словами "Ты просто космос, Стас" наставнику российских футболистов Черчесову.
Напомним, 1 июля на московском стадионе "Лужники" сборная России одолела сборную Испании: 1:1 — основной счет и 4:3 — по пенальти. Игорь Акинфеев признан лучшим игроком этого матча. Теперь России предстоит схлестнуться со сборной Хорватии. Матч пройдет 7 июля.
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