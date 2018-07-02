«Я назову дочь Игорь»: победа сборной вдохновила россиян

«Я назову дочь Игорь»: победа над Испанией вдохновила россиян

Победа России над Испанией и выход в 1/4 финала ЧМ-2018 стала для многих стимулом для творчества. Огромное количество мемов в Сети посвящено вратарю и капитану российской национальной команды Игорю Акинфееву

Публикация от Андрей Котов (@kotov_a) 1 Июл 2018 в 10:07 PDT "Чудо, сенсация, праздник, волшебство", — как только не описывают триумф наших футболистов в соцсетях. Также интернет-пространство наводнило бесконечное количества мемов, шуток и других видов народного творчества.

Публикация от humor_bayan (@bayan_joke) 1 Июл 2018 в 10:15 PDT Капитану российской сборной посвящают стихи, изображают с короной на голове, хотят за него замуж. Одна из болельщиц и вовсе пообещала назвать свою дочь Игорем.

Публикация от Анжелика Мельчакова👑 (@angelika_melichakova) 1 Июл 2018 в 10:01 PDT Не обошли пользователи Сети вниманием и ногу нашего голкипера, отбившую самый важный мяч во время серии пенальти. Ее назвали "ногой Бога".

Публикация от Борисова Ирина (@borusiva) 1 Июл 2018 в 10:31 PDT

Публикация от Maximus Shchipletsov (@maximendel91) 1 Июл 2018 в 1:34 PDT Множество мемов посвящено и главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову. Его уже окрестили Команданте в честь кубинского революционера Че Гевары.

Публикация от Светлана (@swet_lanna) 1 Июл 2018 в 10:28 PDT

Публикация от 🔳MAKS AFANASYEV🔳 (@_afanasyev_90) 1 Июл 2018 в 10:34 PDT

Публикация от Шушаника (@shu_shanika) 1 Июл 2018 в 10:14 PDT Не забывают россияне и про пресловутые "Усы надежды". Остроумные болельщики "посвятили" известную песню "Ленинграда" "Экстаз" со словами "Ты просто космос, Стас" наставнику российских футболистов Черчесову.

Напомним, 1 июля на московском стадионе "Лужники" сборная России одолела сборную Испании: 1:1 — основной счет и 4:3 — по пенальти. Игорь Акинфеев признан лучшим игроком этого матча. Теперь России предстоит схлестнуться со сборной Хорватии. Матч пройдет 7 июля.