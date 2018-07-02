Любимчик Абрамовича «брызнул ядом» в россиян

Любимчик Абрамовича брызнул ядом в российских футболистов

Испанский полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. По мнению чемпиона мира по футболу, россияне были слабее соперника.

поделился впечатлениями от разгрома сборной Испании от России. Исход игры стал для него полной неожиданностью.

"У меня нет слов… Ожидал другого матча… Я увидел у российской команды план, который сработал. Этот план заключался в том, чтобы дотянуть до серии пенальти и молиться", — заявил Фабрегас в эфире BBC.

По его мнению, сборная Испании должна была пройти как минимум в полуфинал. Футболист признался, что расстроен тем, что ему приходится видеть печальные лица своих друзей.

В свою очередь высказался по поводу краха команды Испании и ее капитан Серхио Рамос. В плане тактики конкурента он придерживается такой же позиции, как и Фабрегас.

"Вылет с чемпионата мира всегда воспринимается болезненно. Сборная России ждала серии пенальти. Это был их единственный шанс. При этом могу сказать, что горжусь нашей командой", — передает слова Рамоса в Twitter Федерация футбола Испании.