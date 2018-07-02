Любимчик Абрамовича «брызнул ядом» в россиян

Испанский полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. По мнению чемпиона мира по футболу, россияне были слабее соперника.
Подопечный миллиардера и хозяина "Челси" Романа Абрамовича
поделился впечатлениями от разгрома сборной Испании от России. Исход игры стал для него полной неожиданностью.
"У меня нет слов… Ожидал другого матча… Я увидел у российской команды план, который сработал. Этот план заключался в том, чтобы дотянуть до серии пенальти и молиться", — заявил Фабрегас в эфире BBC.
По его мнению, сборная Испании должна была пройти как минимум в полуфинал. Футболист признался, что расстроен тем, что ему приходится видеть печальные лица своих друзей.
В свою очередь высказался по поводу краха команды Испании и ее капитан Серхио Рамос. В плане тактики конкурента он придерживается такой же позиции, как и Фабрегас.
"Вылет с чемпионата мира всегда воспринимается болезненно. Сборная России ждала серии пенальти. Это был их единственный шанс. При этом могу сказать, что горжусь нашей командой", — передает слова Рамоса в Twitter Федерация футбола Испании.
Как писали Dni.Ru, 1 июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Исход игры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по мск.