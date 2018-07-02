Как Запад отреагировал на триумф сборной России

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Мировые СМИ отреагировали на победу сборной России над Испанией 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Мировые СМИ назвали героями российских футболистов, сборную Испании одолевших в матче 1/8 чемпионата мира по футболу, и пришли к выводу, что золотая эпоха испанского футбола закончилась.
Так, журналист Кевин Дрейпер написал для The New York Times следующее: «Черчесов доверял своим парням, и они играли, как герои». Лучшим игроком матча он назвал голкипера Игоря Акинфеева, который отразил два удара испанцев с пенальти. Журналист также отметил Артема Дзюбу и Сергея Игнашевича — «он полностью провел все матчи команды на турнире и стал лидером обороны из пяти защитников, которая снова и снова останавливала Испанию».
Британская Daily Mail назвала игру России великолепной.
«Русские были везде. Душили, сопротивлялись, перестраивались снова и снова. Оскар Табарес уже говорил, что владение мячом — переоцененный фактор. Так вот, у России мяч был не больше чем 20% времени. Если Станислав Черчесов специально играл до серии пенальти, то это просто гениальный маневр», — пишет издание.
Газета отмечает, что «Испания выглядела просто раздавленной неумением победить настолько среднего соперника».
Немецкий Bild назвал происходящее «российской сказкой».
«Это сумасшествие! … Россия сотворила настоящую сенсацию. Ведь она считалась очевидным аутсайдером этого чемпионата мира. Конечно, сборная далека от того, чтобы показывать высокие скорости и играть на равных с ведущими командами. Но удивить топовые сборные она уже смогла. И это большой и, вероятно, главный сюрприз чемпионата мира», — отмечает издание, пишет «Спорт-экспресс».
Французская L'Equipe сочла прошедший в воскресенье матч «концом испанской системы». Издание отмечает, что испанская сборная слишком упрямо пыталась забить голы, используя свою главную фишку — пас, и в результате почти не создала опасных моментов.
«А безжалостная Россия спокойно довела дело до серии пенальти. Испанцы так и не смогли найти брешь в российской стене. Пасы, пасы, только пасы, но ни одной реальной возможности забить гол», — пишет издание.
Газета также называет Акинфеева героем матча, который не раз спасал команду в концовке встречи, «а после серии пенальти стал еще более великим, чем был раньше».
Испанская El Mundo сравнила свою сборную со старым аристократом, «который пережил революцию, но не может приспособиться к новой реальности».
«Испанцам нужно гордиться прошлым, но забыть о нем», — пишет издание.
Спортивный телеканал Antena 2+ также назвал выступление испанцев в серии пенальти «провалом». Волна осуждения пришлась на Яго Аспаса и Коке, которые не смогли реализовать решающие удары по воротам Игоря Акинфеева. «В серии пенальти Россия показала свою эффективность, в то время как Испания провалила два удара в исполнении Аспаса и Коке, которые приговорили иберийцев к ликвидации», — пишет издание, передает Рен ТВ.
El Confidencial сравнила матч с игрой в русскую рулетку, в которой Испания была убита. При этом саму игру газета назвала «120 самыми ужасными минутами, которые запомнились о сборной».
«Мы возвращаемся в Испанию без чести», — отметил автор статьи, которые также назвал автора голевого пенальти Артема Дзюбу «гигантом».
Итальянская La Gazzetta dello Sport сравнила Акинфеева с легендарным Львом Яшиным. «Русские поместили на постер чемпионата мира своего лучшего вратаря в истории: Льва Яшина. Нынешний голкипер, Игорь Акинфеев, никогда не рассматривался его достойным наследником. Но именно он вывел русских в четвертьфинал, после того, как команда не допустила ни одной ошибки за 120 минут и заслужила похвалу за отличную оборону», — пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что испанские СМИ обозлились из-за вылета сборной с ЧМ в России.
Россия впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. 7 июля сборная России сыграет в 1/4 финала ЧМ с командой Хорватии. Матч состоится на сочинском стадионе «Фишт» в 21.00 мск.
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