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В Сенегале оказались недовольны Японией
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В Сенегале попросили ФИФА отменить правило выхода в плей-офф ЧМ по карточкам 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Федерация футбола Сенегала (FSF) попросила Международную федерацию футбола (ФИФА) пересмотреть правило выхода в плей-офф на чемпионате мира по дополнительному критерию в виде жёлтых и красных карточек.
FSF направила два письма в ФИФА, в котором поясняет, что критерий фейр-плэй противоречит духу честной игры.
На чемпионате мира 2018 года Сенегал не вышел в плей-офф из-за большего количества жёлтых карточек, по сравнению с Японией, которая имела идентичные показатели.
«Мы в федерации считаем, что Япония буквально отказалась играть, узнав, что результат параллельного матча устраивает, но это противоречит принципам футбола. Мы ещё больше шокированы тем, что тренер сборной Японии не отрицал этого», — приводит слова из одного письма BBC.
Ранее главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе прокомментировал невыход своей команды в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
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