Неймар превзошел Роналду и Месси

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил мяч в ворота команды Мексики и обогнал форвардов Криштиану Роналду Лионеля Месси по количеству голов в плей-офф чемпионата мира.

Для бразильца этот гол стал первым в плей-офф мундиаля. Португалец Роналду и аргентинец Месси ни разу не отличались на этой стадии мировых первенств.

Всего Неймар забил 57 мячей за 89 матчей. В списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Бразилии форвард занимает третье место. Лидирует Пеле, в активе которого 77 мячей в 92 матчах. На втором месте Роналдо с 62 голами в 98 матчах.

Ранее 2 июля сборная Бразилии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2:0. Неймар открыл счет на 51-й минуте встречи. В четвертьфинале Бразилия сыграет с победителем матча Бельгия — Япония.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».