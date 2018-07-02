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Неймар превзошел Роналду и Месси
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Неймар превзошел Роналду и Месси 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Бразилии Неймар забил мяч в ворота команды Мексики и обогнал форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси по количеству голов в плей-офф чемпионата мира.
Для бразильца этот гол стал первым в плей-офф мундиаля. Португалец Роналду и аргентинец Месси ни разу не отличались на этой стадии мировых первенств.
Всего Неймар забил 57 мячей за 89 матчей. В списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Бразилии форвард занимает третье место. Лидирует Пеле, в активе которого 77 мячей в 92 матчах. На втором месте Роналдо с 62 голами в 98 матчах.
Ранее 2 июля сборная Бразилии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2:0. Неймар открыл счет на 51-й минуте встречи. В четвертьфинале Бразилия сыграет с победителем матча Бельгия — Япония.
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».
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