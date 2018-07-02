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Дзюба поразил способностями на воротах
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Футболист сборной России Дзюба на тренировке отразил пенальти ногой в стиле Акинфеева 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба отразил пенальти ногой во время тренировки команды в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
В воскресенье российская команда обыграла сборной Испании на московском стадионе "Лужники" и впервые в истории вышла в четвертьфинал. Основное время завершилось со счетом 1:1 — за российскую команду отличился Артем Дзюба — серия пенальти — 4:3 в пользу россиян. В заключительном ударе испанцев с 11-метровой отметки Яго Аспас не смог переиграть Акинфеева, который в падении отразил мяч ногой.
В Twitter сборной опубликовано видео, на котором Дзюба, ранее нередко стоявший в воротах на тренировках, отразил пенальти ногой. На чемпионате мира форвард отметился тремя голами и одной передачей в четырех играх.
В четвертьфинале россияне 7 июля сыграют в Сочи с командой Хорватии, обыгравшей в серии пенальти датчан (1:1, 3:2). Турнир завершится 15 июля.
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