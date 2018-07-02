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Во время пенальти Россия была психологически сильнее
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Тренер Веркаутерен: во время пенальти Россия была психологически сильнее Испании 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен заявил, что не ожидал победы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой Испании.
«Не ожидал победы России, всё-таки Испания была явным фаворитом в матче. Российские футболисты знают свои сильные качества, знают, как располагаться на поле. К тому же они получили дополнительный импульс от трибун. И вот в матче разница между уровнем Испании и России была не такая большая», — сказал в беседе с RT Веркаутерен.
Он также прокомментировал послематчевую серию пенальти между сборными России и Испании.
«Игра перевернулась с ног на голову. Я думал, что футболисты сборной России подойдут к серии пенальти более уставшими. Испания имело больше шансов забить по ходу встречи, они могут сказать, что по игре они были лучше. Но в серии пенальти возможно всё. Россия сохранила хладнокровие, контролировала свои эмоции. Они были сконцентрированы. Считаю, что во время пробитии пенальти футболисты сборной России были психологически сильнее испанцев», — заключил Веркаутерен.
Ранее легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, высказал мнение о перспективах сборной России в четвертьфинале турнира.
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