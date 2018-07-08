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Путин позвал сборную России обсудить итоги ЧМ
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Песков заявил, что Путин пригласил российскую сборную на обсуждение итогов ЧМ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пригласил игроков сборной России и главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на обсуждение итогов чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, сначала Путин позвонил Черчесову до матча и пожелал успехов в игре, а уже после игры вновь связался с главным тренером сборной России и отметил достойное выступление российских игроков на чемпионате.
«Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвящённое подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», — указал Песков.
Ранее Черчесов рассказал о звонке Путина после поражения национальной команды от Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сборная России проиграла Хорватии по пенальти и завершила выступление на домашнем ЧМ-2018.
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