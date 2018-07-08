Путин позвал сборную России обсудить итоги ЧМ

Песков заявил, что Путин пригласил российскую сборную на обсуждение итогов ЧМ

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сначала Путин позвонил Черчесову до матча и пожелал успехов в игре, а уже после игры вновь связался с главным тренером сборной России и отметил достойное выступление российских игроков на чемпионате.

«Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвящённое подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», — указал Песков.

Ранее Черчесов рассказал о звонке Путина после поражения национальной команды от Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сборная России проиграла Хорватии по пенальти и завершила выступление на домашнем ЧМ-2018.