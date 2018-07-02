Ещё
Акинфеев назван самым популярным игроком матча ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акинфеев назван самым популярным игроком матча ЧМ с испанцами в соцсетях 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь Игорь Акинфеев, нападающий Артем Дзюба и защитник Сергей Игнашевич названы самыми популярными игроками матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании в социальных сетях и российских СМИ. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в компании "Медиалогия".
В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее — 4:3, вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара.
1 июля имя Акинфеева пользователи соцсетей упоминали 198,2 тыс. раз, Дзюбы — 71,5 тыс., Игнашевича — 45,2 тыс. раз.
При этом СМИ чаще упоминали Дзюбу — 3,6 тыс., Акинфеева — 3,1 тыс. раз, а Сергея Игнашевича 2,5 тыс. раз.
В "Медиалогии" уточнили, что для построения рейтингов учитывались сообщения в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, форумах и блогах. Рейтинг по упоминаемости в российских СМИ построен по базе СМИ "Медиалогии", включающей более 45 тыс. источников.
В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи, игра начнется в 21:00 мск.
ТАСС: последние новости
Тренер сборной Хорватии считает команду России великой и настраивается на сложный матч ЧМ Канчельскис: российским футболистам должно было повезти на домашнем чемпионате мира Тренер: сборная Швеции провела хорошую аналитическую работу перед игрой ЧМ с швейцарцами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине попытались очернить сборную России168
Шнуров написал стих в честь Акинфеева22
Как Запад отреагировал на триумф сборной России556
Акинфеев в детстве13
Украина бьется в истерике после победы России12
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Шнуров написал стих в честь Акинфеева
Футбол Прочее
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
00:23
Сборная России празднует победу в раздевалке
ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение