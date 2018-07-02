Акинфеев назван самым популярным игроком матча ЧМ с испанцами в соцсетях

Вратарь Игорь Акинфеев , нападающий Артем Дзюба и защитник Сергей Игнашевич названы самыми популярными игроками матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании в социальных сетях и российских СМИ. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в компании "Медиалогия".

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее — 4:3, вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара.

1 июля имя Акинфеева пользователи соцсетей упоминали 198,2 тыс. раз, Дзюбы — 71,5 тыс., Игнашевича — 45,2 тыс. раз.

При этом СМИ чаще упоминали Дзюбу — 3,6 тыс., Акинфеева — 3,1 тыс. раз, а Сергея Игнашевича 2,5 тыс. раз.

В "Медиалогии" уточнили, что для построения рейтингов учитывались сообщения в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, форумах и блогах. Рейтинг по упоминаемости в российских СМИ построен по базе СМИ "Медиалогии", включающей более 45 тыс. источников.

В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи, игра начнется в 21:00 мск.