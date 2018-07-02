Тренер: сборная Швеции провела хорошую аналитическую работу перед игрой ЧМ с швейцарцами

Сборная Швеции провела хорошую аналитическую работу перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии, поэтому футболисты знают, как надо действовать. Об этом на пресс— конференции заявил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Сборная Швеции сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии 3 июля на стадионе "Санкт— Петербург".

"Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию. Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев, но рассказывать об этом я не буду, это информация для внутреннего пользования", — сказал Андерссон.

"Мы со всей серьезностью готовимся к сборной Швейцарии, но следим и за результатами других матчей, видим, как фавориты покидают турнир. У той же Хорватии прекрасная команда, но вчерашний матч (хорваты выиграли у датчан в серии пенальти со счетом 3:2 после того как основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1 — Прим. ТАСС ) показал, что она не может выигрывать постоянно", — отметил тренер.

Два воскресных матча Россия — Испания и Хорватия — Дания завершились сериями пенальти, в которых победителями стали россияне и хорваты соответственно. "Возможно, завтра будут определенные перестановки в составе, но все будет зависеть от того, как будут готовы футболисты. Выбор пенальтистов — такая же сложная работа, как и определение стартового состава. Если дело дойдет до серии пенальти, вся ответственность будет лежать на мне, но я уверен в своих игроках", — подчеркнул Андерссон.

Победитель матча Швеция — Швейцария выйдет в четвертьфинал турнира, где 7 июля в Самаре встретится с сильнейшем в паре Колумбия — Англия (3 июля, Москва, стадион "Лужники").