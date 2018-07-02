Ещё
Сборная Швеции провела хорошую аналитическую работу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер: сборная Швеции провела хорошую аналитическую работу перед игрой ЧМ с швейцарцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Швеции провела хорошую аналитическую работу перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии, поэтому футболисты знают, как надо действовать. Об этом на пресс— конференции заявил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.
Сборная Швеции сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии 3 июля на стадионе "Санкт— Петербург".
"Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию. Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев, но рассказывать об этом я не буду, это информация для внутреннего пользования", — сказал Андерссон.
"Мы со всей серьезностью готовимся к сборной Швейцарии, но следим и за результатами других матчей, видим, как фавориты покидают турнир. У той же Хорватии прекрасная команда, но вчерашний матч (хорваты выиграли у датчан в серии пенальти со счетом 3:2 после того как основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1 — Прим. ТАСС) показал, что она не может выигрывать постоянно", — отметил тренер.
Два воскресных матча Россия — Испания и Хорватия — Дания завершились сериями пенальти, в которых победителями стали россияне и хорваты соответственно. "Возможно, завтра будут определенные перестановки в составе, но все будет зависеть от того, как будут готовы футболисты. Выбор пенальтистов — такая же сложная работа, как и определение стартового состава. Если дело дойдет до серии пенальти, вся ответственность будет лежать на мне, но я уверен в своих игроках", — подчеркнул Андерссон.
Победитель матча Швеция — Швейцария выйдет в четвертьфинал турнира, где 7 июля в Самаре встретится с сильнейшем в паре Колумбия — Англия (3 июля, Москва, стадион "Лужники").
ТАСС: последние новости
Тренер Далич заявил, что матч ЧМ против датчан станет для сборной Хорватии игрой насмерть Канчельскис: российским футболистам должно было повезти на домашнем чемпионате мира Тренер Йерро заявил, что испанских футболистов не в чем упрекнуть после вылета с ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине попытались очернить сборную России168
Шнуров написал стих в честь Акинфеева22
Как Запад отреагировал на триумф сборной России556
Акинфеев в детстве13
Украина бьется в истерике после победы России12
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:14
Шнуров написал стих в честь Акинфеева
Футбол Прочее
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
00:23
Сборная России празднует победу в раздевалке
ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение