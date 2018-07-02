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Акинфеев оценил мемы о себе
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Акинфеев оценил мемы о себе 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев после исторической победы над испанцами стал героем многочисленных мемов, посвященных его левой ноге, отбившей решающий пенальти.
В интервью на YouTube-канале «Российского футбольного союза» Акинфеев рассказал, что не любит интернет-мемы ни в честь своих подвигов, ни в честь провалов.
«Там все, что угодно можно сделать», — объяснил вратарь.
Акинфеев также рассказал, что не считает себя лучшим игроком матча, поскольку билась и «терпела» вся команда.
«Терпели. Хотели. Нельзя сказать, что испанцы не хотели, они контролировали ход матча, но боженька помогает тем, кто хочет больше, хотя бы чуть-чуть», — сказал Акинфеев.
Накануне сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти отразил два удара, причем второй мяч он отбил ногой.
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