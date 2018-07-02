Акинфеев оценил мемы о себе

Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев после исторической победы над испанцами стал героем многочисленных мемов, посвященных его левой ноге, отбившей решающий пенальти.

В интервью на YouTube-канале « Российского футбольного союза » Акинфеев рассказал, что не любит интернет-мемы ни в честь своих подвигов, ни в честь провалов.

«Там все, что угодно можно сделать», — объяснил вратарь.

Акинфеев также рассказал, что не считает себя лучшим игроком матча, поскольку билась и «терпела» вся команда.

«Терпели. Хотели. Нельзя сказать, что испанцы не хотели, они контролировали ход матча, но боженька помогает тем, кто хочет больше, хотя бы чуть-чуть», — сказал Акинфеев.

Накануне сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти отразил два удара, причем второй мяч он отбил ногой.