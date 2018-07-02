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Акинфеев рассказал о своём отношении к мемам
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Акинфеев рассказал о своём отношении к мемам 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к мемам после победы над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира.
«Я такое не люблю, если честно. Играла и билась команда на поле. Команда именно победила. А что касается мемов и картинок, там и без каких-то подвигов или осечек, — всё, что угодно можно сделать», — приводит слова Акинфеева пресс-служба сборной России.
Следующий матч сборная России проведёт с командой Хорватии в рамках 1/4 финала 7 июля в Сочи.
Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихи, посвящённые вратарю сборной России Игорю Акинфееву.
RT на русском: последние новости
Шнуров написал стих в честь Акинфеева Сербский футболист Милинкович-Савич: поддержка русских болельщиков помогла нам победить Черышев объяснил, почему заплакал после победы над Испанией
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