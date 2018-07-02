Акинфеев рассказал о своём отношении к мемам

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к мемам после победы над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Я такое не люблю, если честно. Играла и билась команда на поле. Команда именно победила. А что касается мемов и картинок, там и без каких-то подвигов или осечек, — всё, что угодно можно сделать», — приводит слова Акинфеева пресс-служба сборной России.

Следующий матч сборная России проведёт с командой Хорватии в рамках 1/4 финала 7 июля в Сочи.