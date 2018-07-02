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ЦБ «предсказал» чудо-прыжок Акинфеева
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ЦБ «предсказал» чудо-прыжок Акинфеева 

Рамблер 1 час назад
Центробанк России обратил внимание на сходство голографического знака на выпущенной к чемпионату мира сторублевой купюре и решающего сейва Игоря Аинфеева в серии послематчевых пенальти в матче со сборной Испании.
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«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», — пошутил ЦБ на своей странице в Twitter.
На сопровождающем пост коллаже изображены голограмма с вратарем, в полете отбивающим мяч ногой, и Акинфеев в такой же позе.
Напомним, что накануне сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти отразил два удара, причем второй мяч он отбил ногой.
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