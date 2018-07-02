ЦБ «предсказал» чудо-прыжок Акинфеева 

Центробанк России обратил внимание на сходство голографического знака на выпущенной к чемпионату мира сторублевой купюре и решающего сейва Игоря Аинфеева в серии послематчевых пенальти в матче со сборной Испании.
«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», — пошутил ЦБ на своей странице в Twitter.
Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной ⚽
#ногаакинфеева pic.twitter.com/MzMHM44zNB— Банк России (@bank_of_russia) 2 июля 2018 г.
На сопровождающем пост коллаже изображены голограмма с вратарем, в полете отбивающим мяч ногой, и Акинфеев в такой же позе.
Напомним, что накануне сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти отразил два удара, причем второй мяч он отбил ногой.