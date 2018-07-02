Как Акинфеев стал главным героем российского футбола

Игорь Акинфеев стал одним из главных героев матча с Испанией. Отразив два удара в серии пенальти, вратарь впервые за 48 лет вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. RT рассказывает, как голкипер ЦСКА прошёл путь от изгоя, который совершал грубейшие ошибки на крупных турнирах, до кумира страны.

Игоря Акинфеева в России принято ругать. Болельщики вспоминают его рекордную серию с пропущенными мячами в играх Лиги чемпионов и ошибки в матчах за сборную. При этом хорошее люди быстро забывают. Кому интересно, что Игорь дебютировал в основном составе ЦСКА уже в 16 лет, а в 18 сыграл первый матч за сборную. Кому интересно, что ещё в 2004 году он поехал с национальной командой на первый для себя чемпионат Европы, а уже спустя четыре года стал одним из главных действующих лиц сборной, сенсационно завоевавшей бронзу на первенстве Старого Света.

Никому неинтересно также, что Акинфеев переписал целый список рекордов отечественного футбола.

Конечно, Акинфеева нет смысла сравнивать с тем же Львом Яшиным или Ринатом Дасаевым. В конце концов, первый до сих пор является единственным вратарём в истории, завоевавшим «Золотой мяч». Дасаев же неоднократно попадал в десятку номинантов на этот приз.

Игоря сложно ставить в один ряд с этими великими голкиперами. Возможно, если бы он уехал в Европу ещё на старте своей карьеры, он мог бы сравняться с ними. Но Игорь остался в России и предпочёл переписывать отечественные рекорды.

В 2003-м его впервые вызвали в сборную, а в 2005-м он вытеснил Вячеслава Малафеева из ворот и до сих пор является первым номером команды.

Золотая нога России 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/5HTLWFaEhq— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г. Единственное исключение — Евро-2012, когда голкипера ЦСКА усадил на лавку блистательно игравший Малафеев. Но Вячеслав изначально получил свой шанс в результате травмы Игоря, а на сборах перед турниром у того вновь начались проблемы с коленом.

«Некоторые сказали, что он два возьмёт. Я в шоке»

Два разрыва крестообразных связок. Не каждый футболист перенесёт такое, но Акинфеев дважды восстанавливался после тяжёлых травм и становился только сильнее, возвращался на свой высокий уровень.

Да, были и ошибки. Ошибки серьёзные и грубые. Самая главная — в матче с Южной Кореей на чемпионате мира в Бразилии. Тогда после слабого удара издали Игорь был обязан забрать мяч, но выпустил его за «ленточку» ворот. Так бывает. Акинфеев ошибся и признал это.

Зато спустя два года, на Евро-2016 он отыграл так, что ему аплодировали как свои, так и чужие болельщики. Он творил чудеса в матче с Англией, а после поражения от Уэльса стал единственным футболистом в составе сборной России, подошедшим к приехавшим поддержать команду соотечественникам.

Потом была ошибка на Кубке Конфедераций-2017, после которой Игоря снова ругали и называли обидным прозвищем «сухарян».

И вот теперь Акинфеев реабилитировался за все его помарки. В самый решающий момент он сделал два сейва, которые впервые за 46 лет вывели отечественную команду в четвертьфинал чемпионата мира.

«В конце надеялись и верили в Игоря: некоторые парни сказали, что два он возьмёт. Я в шоке вообще. Дзагоев точно знал, может, у него уже возраст такой», — поражался Артем Дзюба. Наш кэп! pic.twitter.com/GC9rUsKunb— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.

От любви до ненависти

Теперь Акинфеева все будут носить на руках. Из изгоя он превратился в героя, как часто бывает в нашем футболе. И в этом плане вызывает удивление: почему мы не ценим то, что имеем?

Почему мы не ценим Сергея Игнашевича? Почему его называют «тихоходом» и «стариком»? Ведь этот футболист — легенда отечественного футбола. Матч с Испанией стал для него 126-м за сборную. Столько в составе национальной команды никто не проводил ни в российские, ни в советские времена. А дебютировал на международном уровне он 16 лет назад. После Евро-2016 Сергей фактически завершил карьеру в сборной, уступил место молодым, но за пару недель до важнейшего турнира в истории страны вернулся, чтобы помочь Черчесову.

Почему мы ругали того же Дзюбу, дразнили его «деревянным»? Теперь, после трёх мячей на чемпионате мира, даже домохозяйки знают его фирменное «воинское приветствие».

А главное, Черчесов… Ещё каких-то две недели назад страна требовала его отставки, молила об этом руководство РФС . Теперь его носят на руках, а слова «Ты просто космос, Стас» у всех на устах. Нормально ли это?

Тот же Яшин чуть не завершил карьеру из-за травли после ЧМ-1962, и это общеизвестный факт.

Возвращаясь к Акинфееву, особенно странно, когда его смешивают с грязью поклонники ЦСКА. При этом Игорь пришёл в армейскую школу в возрасте четырёх лет и с тех пор не менял красно-синие цвета ни на какие другие, хотя мог бы. И сейчас, в не самые простые для клуба времена, он не стремится никуда уходить. Игорь 15 лет защищает ворота родной команды. Для болельщиков армейцев он должен быть идолом, как Франческо Тотти в Риме, как Стивен Джеррард в Ливерпуле.

Да, Акинфеев — нелюдимый, он не показывает эмоции в микст-зоне и почти не общается с журналистами. Кто-то считает его надменным. Но это не отменяет того факта, что Игорь — классный вратарь.